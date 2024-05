Mertens idolo anche in Turchia | coreografia spettacolare - centra anche Ciro – VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 20 maggio 2024) Driesè diventato uno dei beniamini per i tifosi del Galatasaray. Di seguito l’iniziativa della Curva per l’ex calciatore del Napoli. L’addio di Driesal Napoli sarà per sempre uno dei momenti più tristi del calcio. L’amore creato nel corso degli anni è stato un qualcosa di unico, ancor più a causa delle numerose dimostrazioni del calciatore. Nonostante le annate non sempre facili, ha dimostrato di amare la maglia azzurra in più occasioni. Alla Corte del Vesuvio non è mai arrivata la vittoria del tricolore, ma ciò nonostante son stati raggiunti traguardi impensabili. L’addio non è stato affatto semplice, ma in casa Napoli era in corso una rifondazione che ha “colpito”i big. Basti ripensare a Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz, Kalidou Koulibaly e non solo. Tra questi c’era ...