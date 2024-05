Mondiali di Pesca Sportiva - l’Italia conquista due splendidi ori nelle esche artificiali da riva

(Di lunedì 20 maggio 2024) Kiseljak –dellafa l’impresa aidi Kiseljak in Bosnia, conda. E la compiono gli azzurri guidati da Marino Poloniato e Gianni Scagnet. Arno due medaglie preziose per la storia di questo sport. Il racconto dei successi e delle gare – Fonte fipsas.it Valentino Vidrasc, Davide Nedrotti, Marco Ferracatena, Riccardo Gandiglio e Andrea Giganti, già in testa dopo la prima manche,no il titolo mondiale con 21 penalità! Seconda la Bulgaria con 25 penalità seguita dalla Repubblica Ceca con 38. Davide Nedrotti a soli 20 anni, dopo il bronzoto lo scorso anno in Bulgaria si laurea campione del mondo individuale, alle sue spalle argento per un altro ...

Attività ferventi caratterizzano le sponde del Solano nel comune di Castel San Niccolò, mentre l’entusiasmo cresce in vista del Campionato del Mondo di pesca alla trota in torrente con esche naturali per nazioni e club. L’Associazione pesca tori ...

6 piloti azzurri di motonautica nelle tappe di apertura dei Mondiali della F/500, F/250 e F/125 - 6 piloti azzurri di motonautica nelle tappe di apertura dei mondiali della F/500, F/250 e F/125 - in occasione del “Powerboat Events Grand Prix‘s of the Czech Republic”, manifestazione valida quale tappa di apertura dei mondiali Circuito delle categorie F/500, F/250 e F/125. Rappresentante dei ...

Tim Heed per la prima volta ai Mondiali con la Svezia - Tim Heed per la prima volta ai mondiali con la Svezia - Uomo chiave della difesa dell’Ambrì insieme a Jesse Virtanen, Tim Heed potrà disputare per la prima volta in carriera i mondiali di hockey. Il 33enne figura infatti nella lista dei convocati svedesi p ...

La pesca a strascico della procura che trasforma frasi in corruzione - La pesca a strascico della procura che trasforma frasi in corruzione - Chiamasi, in gergo, «inversione dell'onere della prova», in omaggio alle mostruose «misure di prevenzione» che ufficialmente le magistrature mondiali ci invidiano ... sinché d'un tratto, come pescato ...