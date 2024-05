Campi Flegrei - nuovo sciame sismico | 7 scosse in cinque ore

La Protezione Civile della Regione Campania mette in guarda i cittadini residenti nei Campi Flegrei , zona interessata dal Bradisismo , sulla presenza di finti tecnici che chiedono di entrare nelle case per effettuare sopralluoghi. Bradisismo Campi ...

Scrittore, il suo primo romanzo: 'Baciami prima di andare'. Sono state ben sette le scosse, in appena cinque ore, avvertite dalla popolazione dei campi flegrei, da Pozzuoli a Bacoli, fino ai quartieri ...

Vaticano mette un freno ad apparizioni e rivelazioni, via a nuove regole: i 6 possibili giudizi finali Le nuove norme pongono uno stop alle esternazioni pubbliche di vescovi e cardinali, solo il Papa ...

Ecco come partecipare all'esercitazione di bradisismo a Napoli il 31 maggio 2024! Bisogna iscriversi entro il 27 maggio.