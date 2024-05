Regata Finale di Qualificazione Olimpica e Paralimpica - l’Italia punta alle medaglie | obiettivo Parigi 2024

(Di lunedì 20 maggio 2024) Lucerna, 20 maggio– Nella seconda giornata di gare delladi, in svolgimento a Lucerna,piazza inultime qualifiche anche il singolo maschile di Davide Mumolo e dai recuperi il doppio Pesi Leggeri femminile delle olimpioniche Federica Cesarini e Valentina Rodini. Domani, dunque, l’Italremo del DT Cattaneo affronterà compatta le finali che rappresentano l’ultimo atto per ottenere un pass per: singolo, quattro senza e otto maschili, due senza e otto femminili, doppio Pesi Leggeri femminile, quattro con PR3 Mix. Entrando nel dettaglio delle regate odierne, supera con maturità il doppio impegno delle ultime ...

