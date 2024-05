(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Sull?Europafa iltre. Finge di invocare un?Europa diversa e più efficace, facendo di quella attuale una caricatura, ma nei fatti vuole impedire qualsiasi riforma che consenta all?Unione di fare i necessari passi avanti”. Così Benedettodi Più Europa. “Ad esempio, recrimina sul fatto che l?Unione non abbia una politica estera comune e quindi una difesa comune, ma si oppone a qualsiasi ipotesi di superamento del diritto di veto per ciascun singolo paese sulle decisioni che genera l?immobilismo attuale su tante questioni anche internazionali. Ancora, vuole l?allargamento a nuovi paesi (giusto) ma si oppone a che prima si passi da una riforma istituzionale, ben sapendo che con l?assetto attuale un?Unione a 35 sarebbe ...

"È l'ennesimo sciacallaggio di una sinistra capace solo di strumentalizzare, anche i diritti delle persone. Erano tre documenti, uno è stato sottoscritto e altri due no. Non è che se uno non dice esattamente quello che la sinistra pensa diventa ...

Europee: Della Vedova, ‘da Meloni gioco delle tre carte su Ue’ - Europee: Della Vedova, ‘da meloni gioco delle tre carte su Ue’ - Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Sull’Europa meloni fa il gioco delle tre carte. Finge di invocare un’Europa diversa e più efficace, facendo di quella attuale una caricatura, ma nei fatti vuole impedire q ...

Meloni per una maggioranza Ue senza socialisti. Ma anche senza Le Pen - meloni per una maggioranza Ue senza socialisti. Ma anche senza Le Pen - Modello italo-olandese per l’Ue. La premier frena però anche sull’ingresso della leader francese in Ecr. I suoi dicono: “Tempi lunghi”. Alla base, c'è la ...

Matrimoni e divorzi. Come la destra europea si sfalda e si ricompone (c’entra Meloni) - Matrimoni e divorzi. Come la destra europea si sfalda e si ricompone (c’entra meloni) - Sa bene, “Giorgia detta Giorgia”, che non può permettersi di restare fuori dai giochi per la presidenza della nuova Commissione e per la spartizione delle poltrone che contano. E sa altrettanto bene, ...