Fedez sta male? Il cantante rompe il silenzio sui social | Ho avuto qualche problema - ma nulla di grave

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 20 maggio 2024)sta? Ililsuiilsuie conferma di averdi salute, sottolineando, però, che non si trattadi. Il, infatti, ha scritto tra le stories del suo profilo Instagram il seguente post: “Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Hoquesto weekend, madi. Non so perché stanno dicendo che sto in fin di vita”. Tutto è iniziato dopo un comunicato in cui la Rai ha annunciato che non sarebbe ...