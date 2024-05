Mbappé - ultimo gol al PSG | compra un quadro di Pelé da mezzo milione

(Di lunedì 20 maggio 2024) Parigi, 20 maggio 2024 – Kylianlascia il segno a Parigi per l’ultima volta. Non si tratta però di un gol in campo, bensì di un regalo da oltredi euro che l’attaccante francese ha voluto farsi prima di abbandonare la Cité.ha infatti acquistato all’asta di beneficenza organizzata dal Paris Saint-Germain una tela con il ritratto direalizzata dal giovane artista parigino Alexandre Hopare dopo aver superato le offerte di tutti e soprattutto aver avuto ala meglio nel testa a testa con Hakimi, suo compagno di squadra proprio nel club della capitale transalpina. La base di partenza per l’opera era di 5.000 euro ma alla fine il martelletto del banditore si è fermato a 520.000 euro. La tela della grandezza di 2 metri per 1,5, raffigura il volto di “o Rey” ed è stata ...

