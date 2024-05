Nel cuore di Roma il lancio di Airport in the city - il nuovo servizio di ADR

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’aeroporto di Fiumicino arriva nel centro didove i passeggeri, dallo scorso 15 maggio, potranno effettuare il check-in e imbarcare senza costi aggiuntivi il proprio bagaglio da stiva alla stazione diTermini, per poi ritirarlo direttamente a destinazione. È la grande novità offerta da “in the”, ildi check-in off-di Aeroporti di, che, a partire da oggi, consente ai passeggeri ITA Airways in partenza dal “Leonardo da Vinci”, di poter effettuare gratuitamente in centro città le operazioni di check-in, inclusa l’accettazione del bagaglio da stiva, il giorno stesso della loro partenza, e poter comodamente proseguire la loro visita nella Capitale prima del volo. I viaggiatori possono effettuare il ...

