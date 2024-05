Addio all’attore Massimo Madrigali | lo schianto durante un’esercitazione di volo libero

(Di lunedì 20 maggio 2024) Si chiude la vela del parapendio, precipita e muore l’attore di teatro. Il decollo era avvenuto sul Monte Avena nella zona di Malga Campet, in comune di Fonzaso, provincia di Belluno. Il personale del Suem 118 ha tentato il tutto per tutto, ma per, pilota esperto e attore, non c’era più nulla da fare. Il 55enne di Bologna ha perso la vita schiantandosi su un prato. L'articolo proviene da The Social Post.

