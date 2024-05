Ospiti della prima puntata i The Kolors - Tananai e Federica Pellegrini Assente Fedez per motivi di salute

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 20 maggio 2024) Stasera, e per i prossimi due lunedì, su Rai 2 alle 21.20 va in onda il nuovo show di Alessandro Cattelan: Da vicino nessuno è normale. Programma ricco di, risate, ma anche momenti di riflessione, che riporta inserata l’ex volto storico di X Factor., perdi, il rapper, inizialmente previsto come ospite principale. Angelina Mango ritrova la ...