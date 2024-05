Gattuso in Arabia Saudita | raggiunto l’accordo con l’Al Taawoun

(Di lunedì 20 maggio 2024) Futuro inper Gennaro. Secondo quanto riportato dal portale Arab News, l’ex allenatore di Milan e Napoli avrebbeun accordo per guidare, compagine attualmente al quarto posto della graduatoria in Saudi Pro League a due giornate dal termine della stagione. Mantenendo questa posizione, il club di Burayda, città a Nord-Ovest della capitale Riyadh, nella prossima stagione la squadra sarebbe qualificata alla Champions League 2 asiatica, la seconda coppa continentale nel nuovo format varato nei giorni scorsi dalla Afc. Persi tratterebbe della nona esperienza da allenatore in 7 campionati diversi, avendo già allenato in Serie A (Milan e Napoli), Serie B (Palermo e Pisa), nel campionato svizzero (Sion), greco (OFI Creta), ...

