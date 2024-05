Gentiloni | I fondi del Pnrr assegnati da un algoritmo - retorica italiana sui soldi ricevuti M5s | Riscrive la stori - fu merito di Conte

Europee in vista e Cl si prepara con l’anteprima del Meeting: le pillole della giornata - Europee in vista e Cl si prepara con l’anteprima del Meeting: le pillole della giornata - Le Europee si avvicinano e Cl scalda i motori. A Rimini verrà presentata l'anteprima del Meeting 2024. Un'occasione per politici in cerca di voti. Palenzona, disarcionato da Crt, si consola con il Gir ...

Gentiloni alla presentazione del libro di Messori e Buti. Foto di Pizzi - gentiloni alla presentazione del libro di Messori e Buti. Foto di Pizzi - 1 / 32Dario Nardella, Marco Buti, Paolo gentiloni2 / 32Dario Nardella, Marco Buti, Paolo gentiloni3 / 32Camilla Laureti, Dario Nardella, Marco Buti, Paolo gentiloni, Marcello Messori, Davide Desario4 ...

Pnrr, Gentiloni all'Adnkronos: "Da Italia contributo fondamentale a Next Generation Ue" - Pnrr, gentiloni all'Adnkronos: "Da Italia contributo fondamentale a Next Generation Ue" - Il commissario europeo agli Affari economici durante la presentazione dell'ultimo libro di Marcello Messori e Buti al Palazzo dell'Informazione: 'Assolutamente nostro Paese non fu assente' ...