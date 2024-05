Playoff Serie C 2023 2024 | regolamento - dat - tabello -e, risultati

Alle 20:30 di lunedì 20 maggio Palermo e Venezia scenderanno in campo in occasione dell’ andata delle semifinali playoff di Serie B 2023 / 2024 . Entra in gioco nella post season la squadra lagunare che ha chiuso la stagione regolare al terzo posto in ...

La stagione è arrivata nella fase finale e sono in arrivo anche gli ultimi verdetti per definire tutti gli ‘organici’ dalla Serie A alla Serie D. Nel campionato di Serie C inizia a tenere banco la questione ripescaggi e la situazione è un po’ più ...

Semifinale Playoff Serie B, Venezia-Palermo: al via la vendita dei biglietti, restrizioni per i tifosi rosanero - Il Venezia, mediante una nota ufficiale, ha reso note le modalità per la vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista del ritorno della semifinale playoff Venezia-Palermo. Per i tifosi rosaner ...

Serie B Playoff - Gara 1 è di Ragusa, la Power Basket Salerno sconfitta - serie B playoff - Gara 1 è di Ragusa, la Power Basket Salerno sconfitta - La Power Basket Salerno non riesce nell'impresa di espugnare il PalaPadua di Ragusa in gara 1 della semifinale playoff. Mercoledì 22 alle 20.30 i ragazzi del presidente Renis ...

Trento, Galbiati: complimenti a Milano, abbiamo finito la benzina - Trento, Galbiati: complimenti a Milano, abbiamo finito la benzina - Le parole di Paolo Galbiati dopo l'eliminazione dai playoff di LBA serie A: "Complimenti a Milano per la qualificazione. Noi abbiamo un po' ...