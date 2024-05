La Spezia - già indagato per maltrattamenti | uccide la moglie a coltellate e si suicida

Indagato per maltrattamenti uccide la moglie a coltellate e si suicida, choc a Riccò del Golfo - indagato per maltrattamenti uccide la moglie a coltellate e si suicida, choc a Riccò del Golfo - Un operaio tunisino, già indagato per maltrattamenti, ha ucciso la moglie a coltellate e poi si è suicidato. E' successo in una palazzina popolare di Riccò del Golfo, ...

