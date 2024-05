La logica fallace - pericolosa della retorica della sovraccapacita’ cinese

(Di lunedì 20 maggio 2024) Pechino, 20 mag – (Xinhua) – Il settoredei veicoli a energia nuova (NEV), in forte espansione, ha recentemente attirato l’attenzione di alcune nazioni occidentali per la presunta “”. Per fare chiarezza sul panorama del settore a un pubblico globale, tre funzionari governativi e un esperto del settore si sono uniti alla quinta puntataChina Economic Roundtable, una piattaforma di conversazione per tutti i media organizzata dall’agenzia di stampa Xinhua. Hanno spiegato perche’ tali affermazioni sono prive di fondamento, delineando l’importanza dei NEV cinesi nel passaggio globale verso la sostenibilita’ e svelando le basi politiche delle strategie di contenimento e delle misure protezionistiche occidentali. IL FALSO MITO ...

