Il Parco fitness Salvo D’Acquisto di Qualiano lasciato all’incuria

(Di lunedì 20 maggio 2024) Completamente abbandonato a se stesso ilD’Aquisto di. Un tempo frequentato dagli amanti del sport, oggi solo dai rifiuti ed erbacce Ilcompletamente abbandonato a se stesso. Divenuto un ricettacolo di rifiuti oltre che di erbacce. Completamente immersi nell’erba alta gli attrezzi, dove si recavano gli amanti delper allenarsi. Al loro posto ciò che somiglia ad una prateria americana. Come se non bastasse, documentati alberi letteralmente moncati ormai morti, fanno da cornice spettrale a ciò che resta del. Questo mostrano una serie di video giunti in redazione attraverso una ...

Magenta, nuova vita per il parco del Crocione, Tenti: “Così contrastiamo il degrado” - Magenta, nuova vita per il parco del Crocione, Tenti: “Così contrastiamo il degrado” - Nuova vita per il parco del Crocione. Il celebre luogo di ritrovo di famiglie e giovani tra il quartiere sud di Magenta e la piscina comunale era in stato di completo abbandono e degrado. Il boschetto ...

Anytime Fitness arriva in Campania con un piano ambizioso di espansione - Anytime fitness arriva in Campania con un piano ambizioso di espansione - Dopo la recente apertura del club di Mercogliano, il più grande franchising per palestre al mondo è ora alla ricerca di partner e location per nuove aperture Anytime fitness dà il via alla sua conquis ...

Il parco Loiacono sarà oasi di natura e benessere. Il progetto - Il parco Loiacono sarà oasi di natura e benessere. Il progetto - Il progetto, finanziato dal Pnrr, con più di 5 milioni di euro, prevede diversi punti di attrattività: un parco avventura, un’area agility dog, aree botaniche, ristoro e pic-nic, percorsi ...