Roland Garros in delirio per un italiano - il colpo di Agamenone è fantascienza | Thiem incredulo

Rafael Nadal è già a Parigi e si allena a meno di una settimana dall’inizio del Roland Garros 2024 . Il tennista maiorchino compirà a breve 38 anni ed è rientrato sul circuito per provare a ritrovare la condizione e a giocare per l’ultima volta lo ...

Rafael Nadal inizia oggi il conto alla rovescia per scoprire se è in grado di affrontare il Roland Garros . Il quasi 38enne maiorchino ha quindi quattro giorni per verificare se è nelle condizioni di poter affrontare lo Slam francese in cui per la ...