Vicenza | due morti in ospedale La Regione | “Non è influenza suina”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) (Adnkronos) – Sono due in pochi giorni le vittime daH1N1 di tipo A, all’San Bortolo di. Secondo quanto riportato da ‘Il Giornale di’ si tratta di un 55enne, deceduto oggi e di un 47enne morto ieri. Entrambi erano ricoverati in condizioni molto gravi nel reparto di rianimazione. “‘L’nfluenza di questa stagione è caratterizzata dalla circolazione del virus H1N1 pdm09 (Pandemic disease Mexico 2009): si tratta del virusle che circola in modo diffuso in tutte le stagionili dal 2009. Chiamarlo virus da ‘’ è un retaggio mediatico che fa pensare a un virus non stagionale’, sottolinea in una nota la Direzione Prevenzione dellaVeneto. ”Ogni anno i virus ...

