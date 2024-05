Highlights e gol Mainz-Borussia Dortmund 3-0 - Bundesliga 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Ilcade 3-0 in trasferta a, nella 33ª, e penultima, giornata di. Sconfitta quasi inevitabile per gli uomini di Terzic, che sono già qualificati alla prossima Champions League in virtù del quinto posto nelle coppe europee la prossima stagione, e vittoria pesantissima in chiave salvezza per la squadra di Henriksen, che esce dalla zona calda di classifica e si issa al 15° posto con 32 punti. Succede tutto nel primo tempo alla Mewa Arena di. I padroni di casa vanno avanti al 12? con Barreiro e la doppietta di Lee Jae-Sung (19? e 23?) mette la partita in ghiaccio. Secondo tempo in gestione per ile con poche occasioni da entrambe le parti. SportFace.