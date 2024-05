Lo sguardo felino e sfumato di Angelina Mango all’Eurovision 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 12 maggio 2024) “Non succede ma se succede”. La frase più postata e sussurrata durante la finale dell’Eurovision, è questa.ha partecipato al contest internazionale di Malmö in Svezia, proponendosi tra le favorite. Accolta da applausi, è stata sempre tra i primi posti durante la classifica provvisoria. Sul palco, la cantante, 23 anni, figlia d’arte e vincitrice del Festival di Sanremo, ha vinto sicuramente per il suo beauty look. Un make up centrato sullo, come durante la semi finale del 9 maggio. Un beauty look firmato Clinique.Eurovision: il trucco della favorita Incorniciato da capelli lunghi e ultra ...