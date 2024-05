Bonus asilo nido

Relativamente al bonus per la frequenza dell’ asilo nido erogato da INPS , al 9 di maggio risultano transitate nei sistemi gestionali dell’Istituto 315.967 domande e ulteriori 20.800 sono in fase di acquisizione. L'articolo Pagamenti bonus asilo ...

Bonus Nido 2024: ecco scadenze e requisiti per richiedere il contributo. È possibile presentare domanda per il Bonus Nido 2024, il contributo economico erogato dall'INPS per il pagamento delle rette degli asili Nido pubblici e privati o per ...