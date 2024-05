Classifica FIMI | Capo Plaza parte a razzo con l’album Ferite e batte Dua Lipa

(Di venerdì 10 maggio 2024)(US) Larelativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 3 al 9 maggio 2024 incorona: il rapper di Salerno, al secolo Luca D’Orso, debutta infatti al primo posto degli album coned è presente nella Top100 dei singoli con tutti i brani estratti dallo stesso. A primeggiare tra i singoli c’è però ancora Come Un Tuono di Rose Villain e Guè. Ecco tutti gli aggiornamenti.– I singoli Nei singoli, come già anticipato, al primo posto resiste Come Un Tuono. Tuttavia, le prime venti posizioni sono fortemente influenzate dalla presenza di, che è presente incon tutti i singoli del nuovo album. Per ciò che ...

Capo Plaza debutta in vetta, Rose Villain e Guè ancora primi tra i singoli - Capo plaza debutta in vetta, Rose Villain e Guè ancora primi tra i singoli - Puntuali come sempre, sono arrivate le classifiche FIMI, il termometro della musica più venduta in Italia della settimana. Nella sezione dedicata agli album, c'è un nuovo numero 1: Baby Gang, primo ...

Anna numero uno in classifica su Spotify con Lazza - Anna numero uno in classifica su Spotify con Lazza - Gli ultimi due brani usciti sono “Vieni dalla Baddie (interlude)”, in testa alle classifiche digitali e su TikTok Italia e il duetto nell’album di Capo plaza, “Soldi arrotolati”.

L’estate live di Diodato: annunciati gli appuntamenti outdoor - L’estate live di Diodato: annunciati gli appuntamenti outdoor - Dopo aver annunciato il tour teatrale per il prossimo autunno, Diodato si prepara a vivere una stagione live in alcune speciali location all’aperto. Le date.