Eurovision 2024 - lascia anche il giurato della Finlandia | Non mi sembrava giusto partecipare

(Di sabato 11 maggio 2024) Ancora una defezione all’Song Contest, in una edizione che verrà ricordataper le numerose polemiche che l’hanno accompagnata. Dalle manifestazioni pro-Palestina alla clamorosa esclusione del cantante olandese. Dopo il forfaitrappresentanteNorvegia Alessandra Mele, cantante di origini italiane che avrebbe dovuto portare i voti del paese scandinavo,ilKäärijä. «Ho deciso di noncome portavocenella giuria nella finale dell’di questa sera», ha scritto in una story su Instagram, «esprimere i voti questa sera non mila cosa giusta». A ...

Angelina Mango - Eurovision Song Contest 2024 (US Rai) Tutto è pronto in Svezia per la finale dell’ Eurovision Song Contest 2024 , che proclamerà l’artista vincitore e, di conseguenza, il paese che ospiterà la prossima edizione della kermesse ...

Chi è Eden Golan, la cantante di Israele all'Eurovision - Chi è Eden Golan, la cantante di Israele all'eurovision - In tv è apparsa anche in Israele, con la partecipazione nel 2023 a I Can See Your Voice. Quindi, ha iniziato il percorso per la selezione in vista dell'eurovision 2024 e a febbraio di quest'anno è ...

Manifesta per la Palestina. Arrestata anche Greta Thunberg all'Eurovision - Manifesta per la Palestina. Arrestata anche Greta Thunberg all'eurovision - L'attivista per l'ambiente, ora anche per la Palestina, è stata arrestata fuori dalla Malmo Arena insieme ad altri contestatori che partecipavano a una manifestazione non autorizzata ...

Eurovision, Greta Thunberg tra i dimostranti arrestati fuori dalla Malmo Arena - eurovision, Greta Thunberg tra i dimostranti arrestati fuori dalla Malmo Arena - Greta Thunberg è tra i dimostranti arrestati oggi durante le proteste di fronte alla Malmo Arena contro la partecipazione di Israele all'eurovision 2024. L'attivista svedese ...