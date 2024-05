(Di sabato 11 maggio 2024) (Adnkronos) – E' un risultato pesante per i sardi ma importante per ilil 5 a 1 con cui ilsconfigge il, che resta fermo a 33 punti mentre i salentini a 37 punti (e con una partita in meno) sono già matematicamente salvi (grazie anche alla sconfitta del Frosinone ad opera

Cagliari-Lecce 1-1. Il Lecce è ormai praticamente salvo, mentre il Cagliari è al quattordicesimo posto in classifica con 33 punti , a +2 dal Verona che deve ancora giocare. I rossoblù lotta no per restare in Serie A a 3 partite dal campionato e la ...

Mancano tre turni per terminare la corrente stagione di Serie A. Saranno tre giornate decisive per decidere chi riuscirà a sopravvivere e a...

Milan-Cagliari 5-1, cinquina rossonera e Lecce salvo - Milan-Cagliari 5-1, cinquina rossonera e lecce salvo - (Adnkronos) - E' un risultato pesante per i sardi ma importante per il lecce il 5 a 1 con cui il Milan sconfigge il Cagliari, che resta fermo a 33 punti mentre i salentini a 37 punti (e con una partit ...

Il Milan raggiunge Inter e Juventus, festa Lecce: doppio verdetto UFFICIALE - Il Milan raggiunge Inter e Juventus, festa lecce: doppio verdetto UFFICIALE - Doppio verdetto dopo la sfida tra Milan e Cagliari: la vittoria rossonera rappresenta l’ufficialità per la squadra lombarda e fa partire la festa del lecce La cinquina del Milan sul Cagliari complica ...

Il Cagliari sconfitto a Milano, il Lecce rimane in A - Il Cagliari sconfitto a Milano, il lecce rimane in A - Arriva la salvezza matematica per il lecce: la sconfitta del Cagliari in casa del Milan di questa sera consegna ai giallorossi la certezza della permanenza in serie A per il secondo anno consecutivo.