Rublev trasforma una caduta in un capolavoro a Roma | Giron allibito - se la ride

Giocata da campione di rublev che pur con il sedere a terra, ce l'ha fatta a piazzare un insidioso dritto a sventaglio che ha sorpreso giron. Una traiettoria beffarda che sullo sviluppo dell'azione ha ...

Quarta giornata del tabellone maschile degli Internazionali d'Italia, si completa il secondo turno che vedrà scendere in campo le teste di serie della ...

Djokovic, involontariamente messo ko dalla bottiglia d'acqua di uno spettatore, sta "bene" e potrà giocare la sua prossima partita domenica ...