Astrazeneca, la sentenza storica: «Risarcimento di 23 mila euro a una donna che ha avuto complicazioni». I sintomi e l'invalidità - astrazeneca, la sentenza storica: «Risarcimento di 23 mila euro a una donna che ha avuto complicazioni». I sintomi e l'invalidità - Una sentenza storica. Riconosciuto un risarcimento di 23 mila euro a una donna che ha avuto complicazioni dopo il vaccino astrazeneca. Questo il provvedimento di un tribunale marocchino.

Ritirato il vaccino AstraZeneca, il fratello di Davide: «Ora riaprire le indagini» - Ritirato il vaccino astrazeneca, il fratello di Davide: «Ora riaprire le indagini» - Il vaccino astrazeneca va in pensione. Gli esperti hanno immediatamente cercato di arrestare sul nascere le polemiche. «Il siero anti-covid non è aggiornato per combattere le varianti e quindi non è ...

Mafia: confiscati beni per un milione di euro a Palermo - Mafia: confiscati beni per un milione di euro a Palermo - I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un provvedimento della sezione misure di prevenzione del tribunale con il quale, con sentenza della cassazione, ...