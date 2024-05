Xbox può ottenere grande successo ma Microsoft deve avere le idee chiare - per Mike Ybarra

(Di domenica 12 maggio 2024), ex presidente di Blizzard, ha condiviso un lungo messaggio dove ha rivelato le suein merito al futuro diGaming ed, precisando che a dispetto di quanto credono molti fan in realtà il colosso di Redmond puòunnei prossimi mesi, a patto ovviamente che vengano compiute dalla dirigenza le scelte giuste, frutto di unazza. L’ex dirigente ha commentato i report pubblicati in rete nei giorni scorsi, dove tra questi troviamo l’articolo di Jason Schreier di Bloomberg che vuoleaver previsto altri licenziamenti e tagli per contenere i costi. Leggiamo quanto affermato da: “Credo che ...

Microsoft sta lavorando per aggiungere una funzionalità simile a "Magic Erase" di Google Foto nella sua app OneDrive per Android. L'articolo L’app Microsoft OneDrive potrebbe ottenere la “gomma magica” come Google Foto proviene da TuttoAndroid.

Xbox può raggiungere il successo, ma ha bisogno di grandi giochi, per l'ex presidente di Blizzard - Xbox può raggiungere il successo, ma ha bisogno di grandi giochi, per l'ex presidente di Blizzard - Mike Ybarra, l'ex presidente di Blizzard, ha discusso l'attuale situazione di Xbox e che cosa serve per farla diventare una piattaforma o un publisher di successo ...

Licenze Windows a soli 10 € su Godeal24 per la Festa della Mamma - Licenze Windows a soli 10 € su Godeal24 per la Festa della Mamma - Se il computer inizia a rallentare o a funzionare male, potrebbe essere il momento di aggiornare il sistema operativo. In tal caso potete ottenere la licenza a vita per Windows 11 Professional in ...

C'è un'app per tutto sui NAS di Synology, dalla produttività aziendale fino alle fotografie di famiglia - C'è un'app per tutto sui NAS di Synology, dalla produttività aziendale fino alle fotografie di famiglia - I NAS di Synology possono contare su un ampio catalogo di applicazioni che sono pensate per incontrare le esigenze sia degli utenti privati, sia di quelli aziendali e professionali: vediamo quali sono ...