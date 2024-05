Gaga Chromatica Ball - il film-concerto di Lady Gaga dal 25 maggio su HBO

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 11 maggio 2024) NEW YORK – Ildi, “”, debutterà il 25su HBO (e in streaming su HBO Max). La messa in onda italiana sarà svelata a breve. Si tratta del racconto e delle riprese deldial popolare Dodger Stadium di Los Angeles davanti a oltre 52mila spettatori L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.