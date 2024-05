Baby gang aggredisce un minorenne. È accaduto domenica sera a San Giorgio a Cremano , alle porte di Napoli . Un 13enne è stato pestato da un branco di 20 ragazzini nel parco urbano di via Aldo Moro, dentro la villa comunale oggi gremita di gente per ...

Non solo una rapina, ma un pestaggio efferato per riuscire a strappare il bottino alla vittima, un tabaccaio titolare di un’attività nel centro di Milano . L’obiettivo era un orologio Rolex modello Daytona, del valore di circa 50mila euro. Per ...

Una tranquilla serata di festa ha rischiato di trasformarsi in una tragedia a seguito di una scena di violenza estrema avvenuta a Cremano ( Napoli ), nel Parco Urbano di Via Aldo Moro. Durante le celebrazioni per la festa del patrono locale, San ...

Napoli, aggredisce e filma una 13enne: il video diventa virale - napoli, aggredisce e filma una 13enne: il video diventa virale - Minacce, spintoni e tirate di capelli contro una 13enne napoletana presa di mira da una bulla, di poco più grande di lei. L’aggressione, avvenuta venerdì sera in piazza ...

Tragedia in famiglia, morto 13enne con febbre alta: inutile corsa in ospedale, disposta autopsia - Tragedia in famiglia, morto 13enne con febbre alta: inutile corsa in ospedale, disposta autopsia - E’ morto improvvisamente a 13 anni un ragazzino di Benevento. Lo scorso pomeriggio ha accusato febbre alta e poi le sue condizioni sono precipitare improvvisamente. I familiari hanno chiamato il 118 e ...

