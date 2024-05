Panico al centro commerciale ‘Campania’ | crolla parte del tetto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 12 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPoteva essere una vera e propria tragedia ma per fortuna di parla solo di feriti (da verificare numero e condizioni) dopo il crollo di unadeldeldi Marcianise. Il tutto si e’ verificato intorno alle 22, nei pressi del negozio di gelati. Immediato l’intervento dadei Vigili del Fuoco e degli operatori sanitari accorsi per mettere in sicurezza l’area e prestare le prime cure. Da verificare le cause che hanno portato al crollo in un’ora nella quale, per fortuna, il flusso era minimale. Tutto lascia pensare che sia da addebitare a un’infiltrazione d’acqua. L'articolo proviene da Anteprima24.it.