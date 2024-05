Eurovision 2024 - le pagelle della finale | Angelina brillante 1 - Marcus & Martinus vintage 8

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 12 maggio 2024) Dopo due seguitissime semifinali, la serata conclusiva dell’Song Contestha avuto luogo l’11 maggiodalla Malmö Arena, in Svezia. A commentare la serata per l’Italia sono stati chiamati Mara Maionchi e Gabriele Corsi ed entrambi i conduttori hanno saputo intrattenere il pubblico con siparietti divertenti. Il presentatore televisivo, infatti, è stato protagonista dell’anteprima, vestendosi con giacca di paillettes blu e gialla per interpretare gli Abba. Mara Maionchi, invece, si è lasciata andare a diverse battute di spirito, com’è tipico del suo stile, ma ha anche emozionato tutti, ricordando il padre diMango e raccontando la sua commozione nel vedere, adesso, la ragazza sul prestigioso palco europeo. Una serata coinvolgente con esibizioni da ottimi voti....