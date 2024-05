(Di sabato 11 maggio 2024)questa sera, intorno alle 22,30, al? di, dove per cause in corso di accertamento è crollata una...

Marcianise, crollo al Centro Commerciale Campania: paura e gente in fuga ma nessun ferito - marcianise, crollo al centro Commerciale Campania: paura e gente in fuga ma nessun ferito - Paura questa sera, intorno alle 22,30, al centro Commerciale “Campania” di marcianise, dove per cause in corso di accertamento è crollata ...

Crolla controsoffittatura al Centro "Campania", rischiata tragedia - Crolla controsoffittatura al centro "Campania", rischiata tragedia - Paura quest sera, intorno alle 22,30, al centro “Campania” di marcianise, dove per cause in corso di accertamento è crollata una controsoffittatura. Fortunatamente ...

Marcianise, crolla il tetto al Centro Commerciale Campania: tanta paura ma non ci sono feriti - marcianise, crolla il tetto al centro Commerciale Campania: tanta paura ma non ci sono feriti - marcianise, 11 Maggio – Momenti di tensione e paura a Piazza Campania. Trenta minuti fa al centro commerciale Campania è crollato parte di una contro soffittatura a ridosso della gelateria La scimmie ...