Eurovision Song Contest 2024 - Angelina Mango incanta in finale

l'Arena di Malmo con la sua performance de La noia nella finale dell'Eurovision song contest 2024. Una coreografia spettacolare in cui la cantautrice finisce per sedersi su una corona di spine citata nel testo. La consacrazione di un anno straordinario per la giovane artista lucana che, dopo la partecipazione ad Amici ha trionfato al Festival di Sanremo e adesso si sta facendo conoscere a livello mondiale. Continua la gara, Angelina Mango è stata la numero 15 ad ...

Chi è Eden Golan, la cantante di Israele all'Eurovision - Chi è Eden Golan, la cantante di Israele all'Eurovision - Eden Golan è il personaggio chiave dell'Eurovision song contest 2024. La cantante, 20 anni, con il brano Hurricane rappresenta Israele nella gara di Malmo, in Svezia, e da settimane è al centro di ...

Manifesta per la Palestina. Arrestata anche Greta Thunberg all'Eurovision - Manifesta per la Palestina. Arrestata anche Greta Thunberg all'Eurovision - L'attivista per l'ambiente, ora anche per la Palestina, è stata arrestata fuori dalla Malmo Arena insieme ad altri contestatori che partecipavano a una manifestazione non autorizzata ...

Eurovision 2024, l’esibizione di Angelina Mango in finale: video - Eurovision 2024, l’esibizione di Angelina Mango in finale: video - È in corso la finale dell' Eurovision song contest 2024, alla Malmo Arena: Angelina Mango è arrivata sul palco. La cantante si è esibita per quindicesima, cantantndo “La Noia”, con cui ha vinto Sanrem ...