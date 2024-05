Sugar Tax - via libera dall’1 luglio ma con aliquote ridotte Forza Italia prende le distanze da Giorgetti | Non siamo stati consultati

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 11 maggio 2024) Sarà il 2024 l’anno dell’entrata in vigore dellatax? Se non ci saranno nuovi rinvii da parte del governo, l’imposta sulle bevande analcoliche edulcorate scatterà a partire2024. Fino a poche settimane fa, si dava per scontata l’intenzione dell’esecutivo di disporre un nuovo rinvio, se non altro perché i partiti che compongono la maggioranza si sono spesso detti contrari allatax, introdotta con la Legge di Bilancio del 2020. E invece, stando a quanto trapelato in queste ore, il governo potrebbe imboccare una strada diversa da quanto ci si potrebbe aspettare. «Apprendiamo di un emendamento bollinato del Governo al dl Superbonus volto a non rinviare l’attuazione dellatax», fa sapere in una nota Giangiacomo Pierini, presidente di Assobibe, il ramo di Confindustria che ...