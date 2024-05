Basket - Serie A | la Virtus stende Torton - Reggio Emilia sorprende Venezia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Bologna, 11 maggio 2024 – Non sono mancate le sorprese nella prima giornata dei quarti di finale playoff diA di. In Laguna la notizia è data dal successo della Unahotelsche si impone per 74-82 in gara 1 ribaltando il fattore campo e andando sull’1-0 nella. Pronostico rispettato, invece, nell’altra sfida in calendario fra laSegafredo Bologna e la Bertrama. La capolista della regular season si impone per 92-80 trascinata dai 18 di Cordinier. Decisivo il terzo periodo in cui le Vu Nere hanno chiuso la pratica col miniparziale di 24-8. Senza Shengelia, rimasto a casa per un attacco febbrile, coach Banchi lascia fuori dalle rotazioni anche Ognejn Dobric in favore di Lomasz e Jordan Mickey. In avvio è la ...