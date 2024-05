Highlights Nardi-Rune 6-4 6-4 - Internazionali d’Italia 2024 VIDEO

(Di sabato 11 maggio 2024) Ilcon glidi, match valevole per il secondo turno degli. Un Holgerin grande spolvero elimina l’azzurro, imponendosi con il punteggio di 6-4 6-4 e garantedosi un posto nei sedicesimi di finale del torneo romano, dove sfiderà in un match tutt’altro che banale l’argentino Sebastian Baez. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI SportFace.

