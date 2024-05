Stendardo | Inter - certi numeri schiacciano le parole! Frattesi titolarissimo

(Di domenica 12 maggio 2024) La vittoria per 0-5 dell’a Frosinone ha ridato ai nuovi campioni la vittoria dopo il passo falso col Sassuolo., durante TG Sport – Speciale Campionato su Rai Sport, valuta idella capolista ed elogia. SPETTACOLARE – Ledi Guglielmoall’indomani dello 0-5 dell’a Frosinone: «Riguardo agli attaccanti credo che ile. Non sono solo Lautaro Martinez e Marcus Thuram, perché anche chi subentra fa la differenza: Marko Arnautovic e Alexis Sanchez si fanno chiamare sempre in causa e quando lo fanno danno sempre un ottimo rendimento. Per quanto riguarda i centrocampisti è inutile parlare di Davide, che ormai è un ...

In Italia entreranno 9500 badanti - In Italia entreranno 9500 badanti - numeri da capogiro per la richiesta di badanti nelle famiglie italiane: per 9500 in arrivo ne fanno richiesta in 112mila. In un Paese come l’Italia, in cui l’età media continua inesorabilmente a ...

Diamanti dice 41: il mancino da una botta (di 6 mesi) e via - Diamanti dice 41: il mancino da una botta (di 6 mesi) e via - Ha smesso si giocare il 29 aprile 2023 e ora è saltato l’area tecnica. Tra club e nazionale maggiore, 596 partite con 124 gol, dei quali 62 su azione, 34 su punizione, 2 su calcio d’angolo e 26 su rig ...

Mkhitaryan, i numeri degli uomini scudetto: insostituibile! - Mkhitaryan, i numeri degli uomini scudetto: insostituibile! - Anche se mancano ancora quattro giornate al termine del campionato, l’Inter ha già conquistato lo scudetto grazie alla storica vittoria per 1-2 sul Milan. Andiamo a osservare nel dettaglio i numeri de ...