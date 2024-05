Milan-Cagliari - Reijnders | Capiamo i tifosi Gol? Lo cercavo da un po’

IL TABELLINO Milan-Cagliari 3-1 MARCATORI: 36` Bennacer (M), 59` Pulisic (M), 63` Nandez (C), 74` Reijnders (M). MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu,...

Il Milan torna a vincere e inguaia il Cagliari - Il Milan torna a vincere e inguaia il Cagliari - MILANO (ITALPRESS) – Il Milan batte 5-1 il Cagliari a San Siro e ritrova una vittoria che mancava dal 6 aprile in campionato. La squadra rossonera con le reti di Bennacer, Pulisic (doppietta), ...

Milan-Cagliari 5-1, cinquina rossonera e Lecce salvo - milan-cagliari 5-1, cinquina rossonera e Lecce salvo - (Adnkronos) - E' un risultato pesante per i sardi ma importante per il Lecce il 5 a 1 con cui il Milan sconfigge il Cagliari, che resta fermo a 33 punti mentre i salentini a 37 punti (e con una partit ...

Bennacer da brividi: “La fascia è un onore”, poi sui tifosi - Bennacer da brividi: “La fascia è un onore”, poi sui tifosi - Infine sulla possibilità, concessagli, di indossare la fascia di capitano per questa partita:”E’ stato un onore, do tutto sul campo per la mia squadra. Il lavoro che sto facendo è una ricompensa e ...