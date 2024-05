Mosca martella Kharkiv | Kiev collassa - Resistiamo La Polonia vuole fortificazioni al confine bielorusso La Bei accelera la difesa Ue | fondi pure per armamenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) L’esercito russola regione di, nuovo fronte di una guerra sempre più complicata per le difese dell’Ucraina. Se da una parte il Cremlino fa la conta dei villaggi conquistati lungo il, dall’altra persegue anche in una sorta di campagna psicologica: “La situazione sta cambiando rapidamente e, di fatto, porta a un collasso totale per” dice il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov. E in mezzo – oltre agli Stati Uniti – resta l’Europa che pare sempre più convinta di dover calzare l’elmetto anziché trovare strade che portino o almeno ambiscano al silenzio delle armi: la Bei, la Banca europea per gli investimenti, cioè l’istituto che deve sostenere economicamente gli obiettivi politici dell’Ue, ha approvato il piano d’azione per spingere iper sicurezza e ...