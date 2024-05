Regno Unito - Italia protagonista nel bicentenario della National Gallery

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 12 maggio 2024) Ladi Londra, che si appresta a celebrare il suo 200° anniversario, è impegnata in un maxi intervento da 95 milioni di sterline per migliorare l’ingresso dell’ala Sainsbury e nuovi progetti di allestimento. A guidare questa fase così delicata per il museo è il suo direttore Gabriele Finaldi, storico dell’arte londinese di radicine, più precisamente napoletane, che in un’intervista a “The Art Newspaper” ha illustrato i piani d’espansione. “Il– ha detto – sarà una buona opportunità di investimento, investimento in senso lato. Il più significativo di tutti sarà un’ala Sainsbury rinnovata, creando un edificio accogliente, luminoso, efficiente, bello, spazioso. La recente accoglienza dei visitatorigalleria è stata un po’ mediocre. Creeremo anche un nuovo centro ...