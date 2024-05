Lega Pro - secondo turno playoff | una sola sorpres - ecco ora chi può pescare il Benevento

LIVE – Nardi-Rune 4-6 2-3 - secondo turno Internazionali d’Italia 2024 : RISULTATO in DIRETTA Il LIVE e la DIRETTA testuale di Nardi-Rune, incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Il pesarese, dopo alcune settimane di stop per via di un piccolo infortunio alla caviglia, ha esordito domando ...

LIVE – Nardi-Rune 3-5 - secondo turno Internazionali d’Italia 2024 : RISULTATO in DIRETTA Il LIVE e la DIRETTA testuale di Nardi-Rune, incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Il pesarese, dopo alcune settimane di stop per via di un piccolo infortunio alla caviglia, ha esordito domando ...