Real Madrid - Ancelotti | Brahim Diaz giocatore important - Joselu una sorpresa

(Di sabato 11 maggio 2024) Domani ilsarà a Plaza de Cibeles per festeggiare la vittoria del campionato. Queste le parole di Carlodopo il successo in casa del Granada: “Festeggeremo come nel 2022. Con un sigaro e qualche bicchiere. Nella stagione appena passata alcuni giocatori si sono ritagliati un ruoloe.è uno di questi. Anchee Fran Garcìa mi hanno sorpreso. Arda Guler ha un talento incredibile ed è agilissimo nello stretto. Non so quali siano le sue prospettive future, ma è un grande talento naturale”. SportFace.

