Highlights Virtus Bologna-Tortona 92-80 - Playoff Serie A basket 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 11 maggio 2024) Labatte 92-80alla Segafredo Arena. Partita più difficile del previsto per gli uomini di Banchi, che accusano un passaggio a vuoto nel secondo quarto e si trovano sotto all’intervallo 48-44. In uscita dagli spogliatoi, le V Nere cambiano registro e dominano il terzo quarto chiudendolo con un parziale di 24-8. Gli ultimi dieci minuti sono di gestione per archiviare una combattuta gara-1. Sono 18 i punti per Cordinier e 16 per Belinelli. 15 punti per Lungberg e 5 punti, 6 rimbalzi e 5 assist per Hackett. Non bastano ai 15 punti di Baldasso e gli 11 punti, con 6 rimbalzi e 4 assist di Dowe. Laresta aper gara-2, in programma il 13 alle 20.00. Ecco glidel match. IN AGGIORNAMENTO SportFace.

