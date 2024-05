ATP Roma - Luca Nardi poco concreto e Rune vince in due set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) Pronostici rispettati nella sfida tra(n.81 della classifica mondiale) e il danese Holger(n.12 del ranking). Il danese l’ha spuntata nel match valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 con il punteggio di 6-4 6-4. Più bravo quest’ultimo a giocare meglio i punti importanti e peccato per il pesarese che non poche chance ha avuto nel corso del secondo parziale. Prosegue, quindi, il cammino die nel terzo round ci sarò l’incrocio con l’argentino Sebastian Baez (testa di serie n.17). Nel primo set il n.12 del mondo mette grande pressione in risposta quandodeve giocare la seconda di servizio. Qualche errore di troppo dal lato del rovescio per il classe 2003 del Bel Paese e il break arriva puntuale nel terzo game.incisivo ...