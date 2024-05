Playoff Serie C - la Juventus U23 fa saltare il fattore campo | le qualificate alla fase nazionale

(Di sabato 11 maggio 2024) Si sono giocate le partite del secondo turno deidiC. Nelle 6 partite in programma in 5 occasione ilè risultato decisivo: Atalanta U23, Casertana, Perugia, Taranto e Triestina hanno staccato il pass per il turno. La Triestina strappa il pareggio contro la Giana Erminio dopo l’iniziale vantaggio ospite, 1-1 tra Atalanta U23 e Legnago. A reti inviolate Casertana-Audace Cerignola, Perugia-Rimini e Taranto-Picerno. Colpo dellaU23 contro il Pescara grazie ai gol di Sekulov, Guerra e Mbangula. I risultati del secondo turno Atalanta U23-Legnago 1-1 Casertana-Audace 0-0 Perugia-Rimini 0-0 Taranto-Picerno 0-0 Triestina-Giana Erminio 1-1 Pescara-U23 1-3 Le squadraaccedono ...

I risultati di tutte le partite dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di Basket . Comincia lo spettacolo della post season della Serie cadetta, con sedici squadre rimaste in corsa per guadagnarsi uno dei due posti disponibili nella prossima Serie A1. ...

Proseguono i Playoff di Serie A2. Nel tabellone argento Verona batte Milano all’overtime e chiude la Serie in gara-4. Nel tabellone oro Udine schianta Cremona in trasferta e archivia la Serie in gara-3. RISULTATI AGGIORNATI TABELLONE IL ...

Playoff Serie C: fattore campo rispettato, la Juventus U23 sbanca Pescara - playoff serie C: fattore campo rispettato, la Juventus U23 sbanca Pescara - Domani alle ore 12,00 ci sarà il sorteggio della fase nazionale dei playoff di serie C, entreranno in scena le terze classificate ed il Catania, ma questa sera il fattore campo è stato rispettato ad e ...

Derthona Basket, tonfo in gara 1 di playoff contro Virtus Bologna - Derthona Basket, tonfo in gara 1 di playoff contro Virtus Bologna - BOLOGNA - Derthona Basket, tonfo in gara 1 di playoff contro Virtus Bologna, i leoni di coach De Raffaele perdono per 92-80.