Fallout 76 - Phil Spencer è pronto a rispondere agli attacchi nucleari dei giocatori

(Di sabato 11 maggio 2024) Pare cheabbia deciso di passare al contrattacco dopo che alcuni fan hanno deciso dizzare la sua base in76, sganciando a propria volta una testata nucleare sopra la base di chi ha osato attaccarlo all’improvviso in modo totalmente gratuito. Come riportato da Rebs Gaming, spulciando meticolosamente l’elenco degli Obiettivi sbloccati dal CEO di Microsoft Gaming ha notato l’aggiunta proprio in queste ore di ‘Ufficiale sul Ponte’, un Achievement necessario per sganciare una bomba atomica all’interno del gioco di Bethesda. Difatti precisiamo che questo obiettivo è legato ad una missione di76 che consente aidi ottenere tutte le competenze necessarie per lanciare le testatenell’ultimo capitolo della serie GDR. ...

