Angelina Mango incanta la Malmö Arena nella finale dell’Eurovision Song Contest – Il video

“Let’s Do It Again” con questa frase Damiano dei Maneskin ha voluto sostenere Angelina Mango all’ Eurovision Song Contest 2024 . È apparsa sul profilo del cantante su Instagram una story con il codice di televoto 15. Un endorsement importante dal ...

Carisma, talento, grinta, voce. Tutto questo è Angelina Mango. La cantante è stata la quindecisima artista in gara per la finalissima dell' Eurovision Song Contest che si sta tenendo a Malmo (Svezia) e in onda ora su Rai Uno. Emozionata ma allo ...

