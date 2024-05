Divorzio - mezzo secolo dal referendum Giuseppe De Rita | Volevamo la libert - a non capirlo furono i partiti

(Di sabato 11 maggio 2024)De, lei ha sempre detto che in Italia la società prevale sulla politica e la trascina. È stato così nel 1974? «Ma certo: ilsule...

Cinquant’anni fa, il 12 e 13 maggio del 1974, con il referendum abrogativo, gli italiani vennero chiamati ad esprimere il loro parere sulla Legge Fortuna-Baslini che aveva istituito, meno di quattro anni prima, il divorzio in Italia. A quel ...

Cinquant’anni di difesa del divorzio, così iniziò la stagione delle conquiste - Cinquant’anni di difesa del divorzio, così iniziò la stagione delle conquiste - Nel momento in cui conquiste sociali e diritti civili sembrano essere rimessi in discussione cade un anniversario storico che segnò un vero spartiacque nella storia recente. Sul divorzio, il 12 maggio ...

Divorzio, referendum per una scelta storica - divorzio, referendum per una scelta storica - Cinquant’anni fa, il 12 maggio 1974, gli italiani votarono per difendere la legge che si dimostrerà molto moderna ...

La storia dietro il referendum sul divorzio in Italia del 1974: la paura della sconfitta e la certezza della vittoria - La storia dietro il referendum sul divorzio in Italia del 1974: la paura della sconfitta e la certezza della vittoria - Lorenzo Strik Lievers, allora dirigente radicale e successivamente senatore della Repubblica e deputato, ha ricordato quei giorni in cui partecipò attivamente alla campagna referendaria. “Allora avevo ...