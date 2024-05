Napoli | ADL - Lombardo e Calzona si ricordano dei tifosi solo quando è troppo tardi!

(Di sabato 11 maggio 2024) Le pregresse assunzioni di responsabilità da parte di Aurelio De Laurentiis, presidente del, sono stateun atto dovuto davanti ad un chiaro e totale fallimento della squadra azzurra nella presente stagione agonistica. Parole che sono volete al vento e non hanno avuto alcun riscontro pragmatico nemmeno a livello di comunicazione., gli interventi di De Laurentiis Il Patron delè, prontamente e prematuramente, intervenuto ai primi segnali che mettevano in risalto la inconsistente programmazione societaria dopo aver conquistato uno Scudetto atteso dalla tifoseria napoletana da ben 33 anni! Premettendo la legittimità -ovvero il diritto dovere di libertà di parola ed opinione- si può affermare che tale programmazione è risultata inadeguata e fallimentare per un Club che aveva manifestato ben ...

La squadra rossoblù vince al Maradona per 2-0 e prenota il volo per una storica qualificazione all’Europa che conta Vola il Bologna di Thiago Motta . Vola sempre più in alto. Batte il Napoli per 2-0, sorpassa la Juve, si piazza al terzo posto ...

