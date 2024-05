Conte - De Laurentiis non ha mai smesso di pensare a lui In pole con Gasperini per il Napoli Di Marzio

(Di sabato 11 maggio 2024), Denon ha maidia lui. Aserve un uomo forte. Lo ha detto a Sky Gianluca Di. «Denon ha maidi. Lo scollamento che c’è a, la squadra, i tifosi. Serve un rigeneratore forte, ed è il prescelto dalla tifoseria. Stavolta c’è anche la sua disponibilità. Non ha detto no, ha detto ok parliamone, ovviamente alle sue condizioni. Ci sono condizioni economiche, tecniche. In testa ci sono. Vedo un pelo sotto Pioli e Italiano. Condò: «è il preferito dai tifosi perché vuol dire ambizioni, acquisti. Ilin questo momento ha un tesoro ...

IL MATTINO - De Laurentiis apprezza ancora Thiago Motta, ma difficilmente ci riproverà - IL MATTINO - De laurentiis apprezza ancora Thiago Motta, ma difficilmente ci riproverà - Nella prossima giornata di campionato il Napoli affronterà allo stadio Diego Armando Maradona il Bologna, allenato da Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano ha già rifiutato lo scorso anno la corte ...

Napoli, Vincenzo Italiano per la panchina: ADL non ha mai smesso di pensare al tecnico della Fiorentina - Napoli, Vincenzo Italiano per la panchina: ADL non ha mai smesso di pensare al tecnico della Fiorentina - Aurelio De laurentiis è alla ricerca del profilo adatto alla rivoluzione ... Secondo quanto rivelato da Repubblica, infatti, il presidente partenopeo non ha mai smesso di pensare a Vincenzo Italiano, ...

Paganini: “Conte al Napoli Lui spera ancora in una chiamata della Juventus” - Paganini: “Conte al Napoli Lui spera ancora in una chiamata della Juventus” - Il giornalista di Rai Sport, Paolo Paganini, ha parlato a Radio CRC nel corso della trasmissione radiofonica “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, del futuro di Antonio ...